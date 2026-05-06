Tokat'ta Yıkılan Duvar Can Aldı

Tokat'ta yıkılan kerpiç duvarın altında kalan kişi öldü.
İlçeye bağlı Nakkaş Mahallesi'nde yağışlar nedeniyle ıslanan samanlığın kerpiç duvarı çöktü.
Çökme sırasında duvarın altında kalan Hüseyin Özer (39) ağır yaralandı.
Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özer, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
