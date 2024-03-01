İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ın Niksar ilçesindeki Günebakan köyünde yaşanan heyelanda, konutları zarar görenlerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için AFAD Başkanlığınca Tokat Valiliğine 1 milyon 188 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat'ın Niksar ilçesindeki Günebakan köyünde 3-4 Şubat tarihlerinde meydana gelen heyelandan 40 konut, 15 ahır, 7 samanlık, 7 depo, 4 iş yeri ve 1 caminin etkilendiğini anımsattı.
Heyelanın yaşandığı bölgenin 16 Şubat'ta "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini ve 40 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Konutları zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla AFAD Başkanlığınca Tokat Valiliğine 1 milyon 188 bin lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Heyelandan konutları etkilenen afetzedelerle ilgili hak sahipliği ve yer seçim çalışmaları devam etmekte. Hak sahipliği çalışmaları tamamlandıktan sonra en kısa zamanda konutlar vatandaşlarımıza teslim edilecek."
Son Dakika › Güncel › Tokat'taki heyelanda zarar görenlere acil yardım ödeneği gönderildi - Son Dakika
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP İlçe Örgütü'ne toplu katılımların ve geri dönüşlerin sevindirici olduğunu belirtti. Günel, herkese kapılarının açık olduğunu ve saygıyla karşıladıklarını söyledi.
Tokat'ın Almus ilçesinde dün çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen Sait Azman'a Almus Kaymakamı Emre Çömen ziyarette bulundu. Azman ve eşi, köyde bulunan kamuya ait lojmana yerleştirildi ve barınma sorunu çözülene kadar burada kalacak. Sosyal Yardımlaşma Vakfı, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak.
Isparta'da yerde baygın şekilde yatan köpeği gören otobüs şoförü, otobüsüne aldığı köpeği veterinere yetiştirdi. O anlar otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası konuşan şoför Korkmaz 'Her canlı önemlidir. Veterinere yetiştirip canını kurtardığım için çok mutluyum' dedi.
Almus ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce yıkılan Hükümet Konağı'nın inşaatına bodrum artı 3 kat olarak başlandı. İnşaatın bitirme süresi 500 gün olarak belirlendi. Almus Kaymakamı Emre Çömen, hükümet konağının yakın bir zamanda tamamlanarak halkın hizmetine açılacağını belirtti.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Yeşilay'ın Türkiye'nin sağlıklı, mutlu ve güçlü nesillere sahip olmasında yoğun emeği olduğunu bildirdi. Dağlı, Yeşilay Haftası nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Yeşilay'ın insan onurunu ve saygınlığını temel alarak, toplum ve gençliği zararlı alışkanlıklardan korumak için bağımlılıklarla mücadele ettiğini vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde gerçekleştirilen temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Büyükkılıç, projelerin ve hizmetlerin devam edeceğini vurguladı. Törene, ilçe yöneticileri, parti temsilcileri ve ilçe sakinleri de katıldı.
Eskişehir'de yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli'yi silahla vurarak öldüren Sercan İpek'in yargılandığı dava, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 12 Haziran'a ertelendi. Sanık, duruşmada öldürme kastı olmadığını belirtti.
Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor ile yapacakları maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. İki takım yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?