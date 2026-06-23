Tokat'taki Tarihi Belediye Binası Yeniden Restorasyonda - Son Dakika
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Tokat'taki Tarihi Belediye Binası Yeniden Restorasyonda

Tokat\'taki Tarihi Belediye Binası Yeniden Restorasyonda
23.06.2026 16:09
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Tokat'ta tarihi belediye binası, modern tekniklerle güçlendirilip restore ediliyor, gelecek nesillere kazandırılıyor.

Tokat'ta güçlendirme ve restorasyon çalışmaları sürdürülen tarihi belediye binası, yeniden ayağa kaldırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan, şehrin hafızasında önemli yere sahip olan tarihi yapı, aslına uygun şekilde restore edilerek gelecek nesillere kazandırılıyor.

Binada, Tokat'ta ilk kez uygulanan özel bir güçlendirme sistemi kullanılıyor. Tarihi belediye binasının duvarlarında gerçekleştirilen güçlendirme sistemi ile yapının taşıma kapasitesi önemli ölçüde artırılıyor.

Karbon lif katkılı özel sargı malzemeleri sayesinde duvarlar yaklaşık 2,5 kat daha dayanıklı hale getirilirken, tekstil donatılı harç ve karbon lif destekli uygulamalarla ek güçlendirme sağlanıyor.

Yapının uzun yıllar güvenle ayakta kalabilmesi amacıyla yalıtım ve drenaj sistemi de uygulanıyor. Çalışmalar kapsamında likit sürme izolasyon, membran uygulaması, yalıtım sistemi ve drenaj levhası uygulaması olmak üzere dört katmanlı koruma sistemi hayata geçirildi.

En üst seviyede drenaj uygulaması gerçekleştirilerek yapının temel ve duvarlarının nem ve su etkilerinden korunması hedefleniyor.

Çalışmaları inceleyerek teknik ekipten bilgi alan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ın binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Üretken belediyecilik anlayışı doğrultusunda sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadıklarını, aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasa da sahip çıktıklarını anlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Restorasyon sürecinde modern mühendislik tekniklerini kullanırken, yapının tarihi dokusunu ve özgün kimliğini korumaya büyük hassasiyet gösteriyoruz. Geçmişten aldığımız emaneti koruyarak gelecek nesillere aktarmayı görev biliyoruz. Tarihi belediye binamız tamamlandığında hem şehrimizin kültürel mirasına değer katacak hem de Tokat'ın tarihine yakışır şekilde hizmet vermeye devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'taki Tarihi Belediye Binası Yeniden Restorasyonda - Son Dakika

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