Tokat Turhal'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Tokat Turhal'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yasin Çınar'ın kullandığı otomobil, Mehmet İhsan Akgöz'ün aracıyla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yasin Çınar kurtarılamadı. Kazanın yaşandığı caddede toplanan mahalle sakinleri, benzer kazaların sık sık yaşandığını belirterek tepki gösterdi ve yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

06.07.2024 01:39
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Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Çınar'ın (25) kullandığı 60 AEG 854 plakalı otomobil, Gazi Osman Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Mehmet İhsan Akgöz (66) idaresindeki 60 AFC 191 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Çınar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akgöz ise buradaki tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği caddede toplanan mahalle sakinleri, daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirterek duruma tepki gösterdi ve bir süre yolu trafiğe kapattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Turhal'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat Turhal'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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