Tokat Turhal'daki şeker fabrikasında zehirlenen 10 kişi Sivas'ta taburcu edildi

Tokat Turhal'daki şeker fabrikasında zehirlenen 10 kişi Sivas'ta taburcu edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında karbonmonoksitten etkilenen 10 kişi, Sivas'ta hiperbarik oksijen tedavisinin ardından taburcu edildi. 5 Ekim'de etkilenen 49 kişiden 33'ü taburcu edilmiş, 6 kişinin tedavisi Tokat'taki hastanelerde sürüyor.
Tokat'ın Turhal ilçesindeki bir şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 10 kişi, Sivas'ta gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi.
Turhal Şeker Fabrikası'nda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilen 10 kişiye hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı.
Tedavisi tamamlanan 10 kişi işlemlerinin ardından taburcu edildi.
Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında 5 Ekim'de karbonmonoksit gazından etkilenen 49 kişi hastanelere kaldırılmış, tedavisi tamamlanan 33 kişi taburcu edilmişti. Zehirlenen 6 kişinin tedavisi ise Tokat'taki hastanelerde sürüyor.
Kaynak: AA
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