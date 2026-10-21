Tokat Valisi Köklü ile Başkan Yazıcıoğlu, Somuncu Baba Külliyesi\'ni ziyaret etti

Tokat Valisi Abdullah Köklü ile Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret etti.

Yazıcıoğlu, Somuncu Baba Külliyesi'nin mimarisi ile sanat ve estetik anlayışını beğendiğini belirtti.

Külliyenin tarihi ve kültürel bir mekan olmasının önemli olduğunu aktaran Yazıcıoğlu, yapılan imar ve ihşa çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Başkan Yazıcıoğlu, külliyede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, Tokat Müftüsü Esat Yapıcı da yer aldı.