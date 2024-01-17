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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelerek sohbet etti. Hatipoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak valilik binasının yıkımı ve yeni binanın yapımı hakkında bilgi verdi. Ayrıca, gazetecilere ilde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Gazetecilerle Bir Araya Geldi
17.01.2024 - 12:19,  Güncelleme: 12:20
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Hatipoğlu, kahvaltıda gazetecilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Hatipoğlu, "10 Ocak'ta Ankara'da olduğum için sizlerle bir araya gelemedim. Gününüzü tekrar kutluyorum. Valilik binasını yıkımı için boşalttık. Valiliğimizin birimleri ilimizde bulunan farklı binalarda hizmet vermeye devam edecek. Kısa sürede binamızın yapımına başlayacağız. İnşallah kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

Vali Hatipoğlu, gazetecilere ilde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Kaynak: AA
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