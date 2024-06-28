Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, koruyucu ailelerle buluştu - Son Dakika
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, koruyucu ailelerle buluştu

Vali Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde aile terapisinde 17 koruyucu aileyle buluştu. Koruyucu ailelerle yapılan çalışmalar toplamda 10 oturumluk grup terapisi şeklinde oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, koruyucu aile hizmet modelinin 2012 yılında başlatıldığını ve ülke genelinde 10 bine yakın çocuğun koruyucu ailelerle buluştuğunu belirtti.

28.06.2024 12:04
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Vali Hatipoğlu'nun eşi uzman psikolojik danışman Ayfer Hatipoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde aile terapisinde 17 koruyucu aileyle buluştu.

Koruyucu ailelerle yaptıkları yolculuklarının şimdilik sonuna geldiklerini ama yeni ailelerle buluşmayı ümit ettiklerini anlatan Hatipoğlu, "Koruyucu ailelerle yaptığımız çalışmalar toplamda 10 oturumluk grup terapisi şeklinde oldu. Birçok aileye ulaştık ve ailelerinden getirdikleri hikayelerle buluştuk. Koruyucu aile olmanın özünde gönülden bağlanmayı birebir yaşadık ailelerle. Nasıl bir süreç yaşadıklarını fark ettirdik." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş da koruyucu aile hizmet modelinin 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatıldığını belirtti.

Projeyle devlet koruması altındaki çocukların koruyucu aileleriyle buluşturulmasının hedeflendiğini dile getiren Boztaş, şunları kaydetti:

"Bu hedefe de ciddi anlamda ulaşılmış olduğu gözükmekte. Ülke genelinde 10 bine yakın çocuğumuz koruyucu ailelerimizle buluştu. Çuklarımızın sevgi ve güven ortamında yetişmeleri, onların da en doğal hakları. Öncelikli olarak gönüllerini, sonra da yuvalarını çocuklarımıza açmış tüm koruyucu ailelerimize teşekkür ediyoruz. Bize sunmuş oldukları sınırsız destekten dolayı Ayfer Hatipoğlu hanımefendiye de çok teşekkür ediyoruz. Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımızın eşlerine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bu çalışmalarda bizleri destekliyorlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, koruyucu ailelerle buluştu - Son Dakika

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