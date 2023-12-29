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Tokat Zile'de Husumetli İki Aile Arasında Kavga: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Tokat Zile'de Husumetli İki Aile Arasında Kavga: 2 Ölü, 3 Yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde, Yıldıztepe köyü muhtarı Hasan Özer Kabay ile Salih Akarsu arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından hastaneye gelen aileler arasında yeni bir kavga çıktı ve polis ekipleri müdahale etti.

Tokat Zile\'de Husumetli İki Aile Arasında Kavga: 2 Ölü, 3 Yaralı
29.12.2023 - 15:22,  Güncelleme: 15:23
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TOKAT'ın Zile ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Zile ilçesi İstasyon Mahallesi Selağzı kavşağında meydana geldi. Husumetli olan Yıldıztepe köyü muhtarı Hasan Özer Kabay (43) ile Salih Akarsu (22), kavşakta karşılaşınca, önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada Kabay ile Akarsu ile Ali Öztürk (22), Nihat Kabay (19) ve Kadir Özpolat yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Kabay ile Akarsu, kaldırıldıkları Zile Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Zile Devlet Hastanesi'ne gelen iki ailenin bireyleri arasında yine kavga çıktı. Polis ve jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Ekipler, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tokat Zile'de Husumetli İki Aile Arasında Kavga: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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