Tokat Zile'de Yoğun Kar Yağışı 3 Otomobili Mahsur Bıraktı - Son Dakika
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Tokat Zile'de Yoğun Kar Yağışı 3 Otomobili Mahsur Bıraktı

Tokat Zile\'de Yoğun Kar Yağışı 3 Otomobili Mahsur Bıraktı

Tokat'ın Zile ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi, 3 otomobilin yolda kalmasına neden oldu. İl Özel İdare ekipleri, mahsur kalan otomobilleri kurtardı.

24.11.2024 20:47  Güncelleme: 20:49
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TOKAT'ın Zile ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle yolda kalan 3 otomobil, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Tokat'ta da etkili oldu. Zile ilçesine bağlı İğdir ile Karşıpınar köyü arasındaki yolda yoğun tipi sebebiyle 3 otomobil mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine İl Özel İdare ekipleri sevk edildi ve 3 otomobil iş makinesine halatla bağlanarak bulunduğu yerden kurtarıldı. İl Özel İdare ekiplerinin yolda kalanlara yardım etmek için çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tokat Zile'de Yoğun Kar Yağışı 3 Otomobili Mahsur Bıraktı - Son Dakika

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