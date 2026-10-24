Tokat Zile'de Zile-Turhal kara yolunda otomobil ile cip çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat Zile'de Zile-Turhal kara yolunda otomobil ile cip çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Tokat'ın Zile ilçesinde Zile-Turhal kara yolu Zile girişinde otomobil ile cip çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İ.T. (54) idaresindeki 55 AJJ 252 plakalı otomobil, Zile- Turhal kara yolu Zile girişinde D.A. (22) yönetimindeki 34 BCU 967 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan F.H. (42) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
GüncelTurhalTokatZileSon Dakika

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