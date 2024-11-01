Tokatlı öğrenciler Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş yaptı

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Tokat'ta öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yaptı.

Fatih İlkokulu öğrencileri ve velileri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında okul çevresinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Okul müdürü Murat Kaya, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyet'in geleceğe büyük ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermektedir. Büyük Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.