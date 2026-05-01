Tokat'ta kız meselesi kavgası: Azerbaycanlı üniversite öğrencisi bıçaklandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta kız meselesi kavgası: Azerbaycanlı üniversite öğrencisi bıçaklandı

01.05.2026 22:58  Güncelleme: 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada D.G., Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi R.H.'yi bıçakla göğsünden ağır yaraladı. Kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı hastanede tedavi altında ve hayati tehlikesi bulunuyor.

TOKAT'ta D.G., (22), kız melesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi R.H.'yi (20), bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, kent merkezindeki Ulaş Sıtkıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan D.G. ile Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi R.H. cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.G., yanındaki bıçakla R.H.'yi göğüs kısmından yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı R.H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgeyi ablukaya aldı. Şüpheli D.G., kavganın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde gizlenirken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Öte yandan suç aleti bıçak ise ekipler tarafından olay yerinde bulundu.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:40
08:58
08:34
08:25
07:18
01:07
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 09:56:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.