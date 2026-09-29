Tokayev, Almanya'da 2 milyar dolarlık 30'dan fazla ticari belge imzalandığını duyurdu - Son Dakika
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Tokayev, Almanya'da 2 milyar dolarlık 30'dan fazla ticari belge imzalandığını duyurdu

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Tokayev, Almanya'ya resmi ziyaretinde Başbakan Friedrich Merz ile bir araya gelerek toplam değeri yaklaşık 2 milyar doları bulan 30'dan fazla ticari belgenin imzalandığını duyurdu. Görüşmelerin ardından Tokayev, Merz'i Kazakistan'a davet etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almanya ile toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan ticari anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Tokayev, Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Kazakistan ile Almanya arasındaki çok boyutlu işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik kararlılıklarını ifade etti.

Taraflar, iki ülke arasındaki işbirliğinin sanayi, kritik öneme sahip mineraller, ulaştırma ve lojistik, dijital teknolojiler ile makine ve kimya sanayisi dahil yüksek katma değerli üretim alanlarında geliştirilmesi için önemli potansiyel bulunduğunu kaydetti.

Ayrıca, başta "Orta Asya-Almanya" formatı olmak üzere uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kaldı.

30'dan fazla ticari anlaşma imzalandı

Tokayev ve Merz, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, burada, Almanya ile gerçekleştirilen müzakerelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin önünü açacağına inandığını belirterek, ziyarete özel önem verdiğini kaydetti.

Almanya'nın Kazakistan'ın Avrupa'daki güvenilir stratejik ortaklarından biri olduğunu ifade eden Tokayev, gelecek yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlattı.

Tokayev, görüşmeler kapsamında toplam değeri yaklaşık 2 milyar dolar olan 30'dan fazla ticari belgenin imzalandığını bildirdi.

Anlaşmaların etkin şekilde uygulanmasının iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini vurgulayan Tokayev, Almanya ziyaretinin bir sonraki aşamasında Bavyera'yı ziyaret edeceğini ve üst düzey yetkililerle görüşeceğini kaydetti.

Tokayev ayrıca, ziyareti kapsamında düzenlenecek Kazakistan-Bavyera Teknoloji Forumu'na katılacağını açıkladı.

Merz'i Kazakistan'a davet etti

Görüşmelerde bölgesel ve küresel gündemdeki gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Tokayev, her çatışmanın barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini, bunun iki ülkenin ortak tutumu olduğunu ifade etti.

Tarafların "Orta Asya-Almanya" formatındaki diyaloğun geliştirilmesi konusunda da mutabık kaldığını belirten Tokayev, Kazakistan'ın Almanya ile uzun vadeli, karşılıklı faydaya dayalı ve somut sonuçlara odaklanan stratejik ortaklığını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Görüşmelerin sonunda Tokayev, Almanya Başbakanı Merz'i Kazakistan'a davet etti.

Tokayev ayrıca, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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