Tokayev, BDT Zirvesi'nde Güven Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Tokayev, BDT Zirvesi'nde Güven Vurgusu Yaptı

Tokayev, BDT Zirvesi\'nde Güven Vurgusu Yaptı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, BDT Zirvesi'nde jeopolitik istikrara yönelik önerilerde bulundu.

08.10.2024 20:44
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Zirvesi'nin amacının jeopolitik istikrarsızlık ve hızla gelişen uluslararası durum bağlamında örgütün faaliyetine yeni bir ivme kazandırmak olduğunu belirterek "Topluluğumuzu korumalıyız, bu amaç doğrultusunda karşılıklı güveni güçlendirecek en etkili önlemleri almalı, devlet başkanları düzeyinde kamusal eleştirel saldırılardan kaçınmalı, itidalli ve basiretli davranmalıyız." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen BDT üyesi ülkelerin liderler zirvesinde konuştu.

Tokayev, BDT'nin 1991'de Alma-Ata Deklarasyonu temelinde kurulduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, BDT'nin yetkili bir uluslararası örgüt olarak potansiyelinin daha da güçlendirilmesinin, Kazakistan için mutlak öncelik olduğunu kaydetti.

Eski Sovyetler coğrafyasında geçen yüzyılın 90'lı yıllarında Balkanlar'da olduğu gibi kötü senaryonun gelişmesinin önlenmesine BDT'nin büyük katkıları olduğuna işaret eden Tokayev, "Topluluğumuzu korumalıyız, bu amaç doğrultusunda karşılıklı güveni güçlendirecek en etkili önlemleri almalı, devlet başkanları düzeyinde kamusal eleştirel saldırılardan kaçınmalı, itidalli ve basiretli davranmalıyız." dedi.

Tokayev, bugünkü zirvenin amacının jeopolitik istikrarsızlık ve hızla gelişen uluslararası durum bağlamında örgütün faaliyetine yeni bir ivme kazandırmak olduğunu söyleyerek "Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması imzalamaya yönelik ortak adımlarını memnuniyetle karşılıyor. Orta Asya'daki devletler arası sınırların belirli bölümlerinin yasal tescilinin tamamlanmasında kaydedilen önemli ilerlemeyi de memnuniyetle belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

BDT'nin dünya sahnesindeki otoritesinin arttığına işaret eden Tokayev, "Geçen yıl, BDT'nin açıklığını ve olgunluğunu gösteren 'gözlemci' ve 'ortağı' statüleri belirlendi. Kurumsal çalışmanın devamında 'BDT+' formatının oluşturulmasını öneriyorum. Bu platform, Topluluğun bölgesel ilişkilerini genişletmesinin temeli olacak." diye konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ticaret ve ekonomik konularının BDT'nin sürekli ilgi odağında olması gerektiğini ve bu kapsamda endüstriyel işbirliği, gümrük düzenlemelerinin basitleştirilmesi, yeni tedarik zincirlerinin oluşturulması ve dijital teknolojilerin kullanılmasına yönelik çalışmaların önemini vurguladı.

Fuar ticaretinin giderek daha popüler hale geldiğini anlatan Tokayev, her yıl BDT ülkelerindeki kentlerin birinde Avrasya kıtasından zanaatkar ve çiftçilerin de katıldığı fuarın düzenlenmesini ve bu bağlamda ilk fuara da zamanında Tarihi İpek Yolu Güzergahı'nın önemli durağı olan ve "tüccarlar kenti" olarak anılan Kazakistan'ın kadim Taraz şehrinde ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Tokayev, ayrıca "Avrasya Güvenlik Konseptinin" ortak geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ve bu konunun tartışılması için de en uygun platformun BDT olduğunu sözlerine ekledi. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokayev, BDT Zirvesi'nde Güven Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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