Tokayev'den Azerbaycan'a Taziye

Güncel

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Aktau yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e taziye mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, haberi üzüntüyle karşıladığını belirterek "Bu yeri doldurulmaz kaybın acısını paylaşıyor; size, acılı ailelere ve Azerbaycan halkına en içten taziyelerimi iletiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, talimatı üzerine olayla ilgili Kazakistan hükümeti nezdinde özel komisyonun kurulduğunu, kurtarma operasyonu kapsamında tüm tedbirlerin alındığını ve gelecekte Azerbaycan tarafına gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında yerel saatle yaklaşık saat 11.00'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'ın başkenti Grozniy'e giden AZAL'a ait yolcu uçağı düşmüştü.

İlk bilgilere göre uçakta 5 kişilik mürettebat dahil; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya vatandaşı toplam 67 kişi bulunuyordu.

Kazadan 32 kişi kurtulmuş ve hastaneye sevk edilmişti.

Kazakistan emniyet güçleri, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.