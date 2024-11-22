Tokayev'den Güvenlik Talimatı

Güncel

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ukrayna çevresindeki durumun tırmanması nedeniyle ülkedeki kilit askeri ve sivil tesislerin güvenliğinin sağlanması için acil önlemler alınması yönünde ilgili kurumlara talimat verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in, Ukrayna çevresindeki durumun tırmanması nedeniyle Başbakan, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı, tüm kolluk kuvvetlerin yetkilileri ile eyalet valilerine ülkedeki önemli askeri ve sivil tesislerin güvenliğinin sağlanması için acil önlemler almaları yönünde talimat verdiğini bildirdi.

Uali, alınan önlemler hakkında parlamentodaki oda başkanlarının da bilgilendirildiğini ve ülkedeki durumun Cumhurbaşkanının bizzat kontrolü altında olduğunu kaydederek, "Devletimizin temel stratejik hedefi istikrarı, huzuru, hukuk ve düzeni sağlamaktır. Kazakistan, iki Slav halkı arasındaki askeri eylemin müzakereler yoluyla sona erdirilmesini defalarca savundu." ifadelerini kullandı.