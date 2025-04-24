Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı gönderdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkelerimiz arasındaki asırlık dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığın sarsılmaz bağları temelinde, Kazakistan'ın Türk halkına her zaman destek olarak gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Tokayev'den İstanbul'daki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı - Son Dakika
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