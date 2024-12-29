Tokayev, kurtarma ekiplerini ödüllendirdi

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Aktau kenti yakınlarında düşürülen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçaktaki yolcuların kurtarılmasındaki katkıları nedeniyle arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile sivil sorumluluk üstlenen vatandaşların ödüllendirilmesine yönelik kararname imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev'in kararnamesiyle devlet ödüllerine layık görülenlerin arasında Acil Durumlar Bakanlığının arama kurtarma ekipleri, sağlık, emniyet ve itfaiye görevlileri, Aktau Havalimanı çalışanlarının yanı sıra uçağın düştüğü sırada bölgede çalışan ve ilk yardıma koşan Mangistau Bölgesel Elektrik Şebekesi Şirketi işçileri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ekiplerden önce uçağın düştüğü bölgeye ulaşan ve insanların uçaktan çıkmalarına yardımcı olan Mangistau Bölgesel Elektrik Şebekesi Şirketi işçilerinden Nurali Çopanov'u "Erliği için" madalyasıyla ödüllendirdi. Ayrıca 51 kişi de Cumhurbaşkanının Teşekkür Belgesine layık görüldü.