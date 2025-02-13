Tokayev: Rusya-ABD Diyaloğu Kazakistan İçin Olumlu

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ukrayna konusunda ABD ile Rusya arasında siyasi diyaloğun başladığını belirterek, "Bizim tutumumuz gerçeğe dönüşüyor." dedi.

Tokayev, ülkede bu yıl ilan edilen "Mavi Yakalılar Yılı" dolayısıyla başkent Astana'da düzenlenen "İşçi Mesleklerin Şehri" festivaline katıldı.

Burada 200'den fazla meslek dalının tanıtıldığı alanı gezen Tokayev, özellikle enerji, madencilik, metalurji, petrol ve gaz, inşaat, tarım sektörlerinde uzman yetiştirmeye yönelik faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Tokayev, festival kapsamında katılımcılarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kazakistan'da istikrarın ana değer olarak korunmasının önemine işaret eden Tokayev, "Farklı ırk ve dinlere mensup olmamıza rağmen tek halkız. 'Farklılık içinde birlik' ideolojisi bizim için önemli. Hepinizi bu derin süreci anlamaya çağırıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek "Kazakistan, en başından beri savaşın sona ermesini, diplomatik müzakereler yoluyla anlaşma ve mutabakata varılmasını savundu." şeklinde konuştu.

Bu konuda iki büyük güç (Rusya-ABD) arasında siyasi diyaloğun başladığını kaydeden Tokayev, "Bizim tutumumuz gerçeğe dönüşüyor. Bu olumlu bir gelişme ve Kazakistan'a fayda sağlayacak. Bu nedenle bu eğilimi mümkün olduğunca destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.