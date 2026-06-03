Tokel Hudut Birliklerini Denetledi

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van ve Hakkari'de hudut birliklerini denetledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van'ın Başkale ilçesi 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Gelincik Hudut Karakolu, Hakkari'nin Otluca ilçesi Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda, Yüksekova ilçesi 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda, Şemdinli ilçesi 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda ve Derecik ilçesi 1'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Metin Tokel, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'ı da makamında ziyaret etti.