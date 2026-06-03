Tokel Hudut Birliklerini Denetledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokel Hudut Birliklerini Denetledi

Tokel Hudut Birliklerini Denetledi
03.06.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Van ve Hakkari'deki hudut birliklerini denetledi.

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van ve Hakkari'de hudut birliklerini denetledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van'ın Başkale ilçesi 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Gelincik Hudut Karakolu, Hakkari'nin Otluca ilçesi Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda, Yüksekova ilçesi 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda, Şemdinli ilçesi 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda ve Derecik ilçesi 1'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Metin Tokel, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'ı da makamında ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Metin Tokel, Güvenlik, Politika, Hakkari, Savunma, Güncel, Dünya, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokel Hudut Birliklerini Denetledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı
Aydın’da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği
Acun Ilıcalı Türkiye’den Premier Lig’e transfer yapacak mı Bizzat açıkladı Acun Ilıcalı Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı

19:32
Tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası’na gittiler
Tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası'na gittiler
19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
18:41
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports’un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
18:16
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
18:04
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 19:34:17. #7.13#
SON DAKİKA: Tokel Hudut Birliklerini Denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.