KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van'da hudut birliklerini denetledi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel; 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, Ferdi Akman Hudut Karakolu ve Kurudere Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.
