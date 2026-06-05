TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut satışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut satışı

05.06.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konut için 10 soruyu yanıtladı. Satışlar 15 Haziran-17 Temmuz arasında bankalar aracılığıyla yapılacak; gelir ve ikamet şartı aranmıyor, ödeme seçenekleri sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtını paylaştı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. 64 ilde 20 bine yakın orta gelirli ailemizi yuva sahibi yapacak yeni TOKİ açık satış kampanyamızla ilgili merak edilenleri yanıtladık." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

Soru: Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?

15 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.

Soru: Kampanyadan kimler faydalanabilecek?

18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

Soru: Ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?

Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.

Soru: İkametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?

İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.

Soru: Gelir koşulu var mı?

Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.

Soru: Evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?

3 alternatif sunulacak satışlarda birincisi, peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.

Soru: Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

Soru: Konut teslimleri ne zaman yapılacak?

Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

Soru: Hangi büyüklükte konutlar olacak, dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek mi?

2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Vatandaşlar istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.

Soru: Hangi ilde kaç konut satışa çıkarılacak?

Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'da 30, Aydın'da 310, Balıkesir'da 213, Batman'da 588, Bayburt'da 172, Bilecik'da 206, Bingöl'da 88, Bitlis'de 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'da 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'da 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'da 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'ta 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'ta 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışa sunulacak.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Murat Kurum, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut satışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı Talimat ve para detayı kan dondurdu Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Canlı yayında açıklamıştı Manchester City’den Real Madrid’e Erling Haaland tehdidi Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi
Fenerbahçe’ye Mason Greenwood’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber
İtalyan devi listesine ekledi Icardi’yi istiyorlar İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar
AYM’nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi
Ester ile çıktığı tatil Mbappe’ye çok pahalıya patladı Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı

13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:53
Galatasaray’dan Okan Buruk için karar
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:23
Aziz Yıldırım’dan 25 milyon euroluk yıldız
Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:47
Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 13:21:39. #7.13#
SON DAKİKA: TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut satışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.