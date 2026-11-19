(ANTALYA) - COP31 kapsamında Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını anlatan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, 6 Şubat depremlerinin ardından 455 bin hak sahibi için konut, ticari ünite ve iş yeri üretildiğini belirtti. Sungur, yeni yapıların yalnızca depreme değil, iklim değişikliğinin etkilerine karşı da dirençli olacak şekilde tasarlandığını söyledi.

Antalya'da düzenlenen COP31'in 11'inci gününde, zirvenin öncelikli başlıklarından biri olan "İklim Dirençli Şehirler" ele alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa deneyiminin, zirvede uluslararası katılımcılarla paylaşıldığını aktardı.

TOKİ Başkanı Sungur, yeniden inşa sürecine ilişkin, "Depremin 20. gününde ilk ihalelerimizi yaptık, 45. gününde ilk temellerimizi attık. Toplamda 455 bin hak sahibi için konutlar, ticari üniteler ve iş yerleri üretildi, teslimleri yapıldı" dedi.

Şehirlerin ulaşım, su, enerji ve altyapı sistemleriyle bütüncül biçimde planlandığını bildiren Sungur, "Biz de tüm şehirleri metrekare metrekare dokuyarak yeniden planladık" ifadelerini kullandı.

Sungur deprem bölgesindeki konutlarda enerji verimliliği ve su tasarrufuna yönelik uygulamalara da yer verildiğini aktardı. Sungur, çatılarda biriktirilen yağmur suyunun filtrelenerek tuvalet rezervuarlarında ve bahçe sulamasında kullanıldığını söyledi.

COP31 alanının kısa sürede hazırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sungur, "İnsanlar bunun gerçekten yapılabilir olduğunu COP31'de gördüler. COP31 gerçekten bir Uygulama COP'u oldu" dedi.