TOKİ, Çanakkale'deki inşaat haberlerini yalanladı - Son Dakika
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TOKİ, Çanakkale'deki inşaat haberlerini yalanladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi'nde yapılan inşaatlarla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. TOKİ, söz konusu inşaatların imara uygun olduğunu ve mania hattının korunduğunu belirtti. Ayrıca, kaçak kat veya imara aykırı inşaat yapıldığına dair herhangi bir dava olmadığını ve yüklenici firmaya ödeme yapılmayacağını bildirdi.

15.06.2024 11:53
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi'nde, kaçak kat veya imara aykırı inşaat yapıldığı, kamu zararı oluştuğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran'da "Cevatpaşa Mahallesi 509 Adet Konut ve 25 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi"ne yönelik bir gazete ve bazı internet sitelerinde çıkan "TOKİ, 4 kat sınırı olan yerde 5 katlı bina dikti" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapılma ihtiyacı duyulduğu bildirildi.

Çanakkale Merkez Cevatpaşa Mahallesi 650 Ada 242 parsel sayılı taşınmazın, Rezerv Yapı Alanı ilan edilerek sosyal konut yapılmak üzere TOKİ'ye devredildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu alanın, yakın çevresi yapılaşma koşulları gözetilerek en çok 6 kat, konut alanının ihtiyaç duyduğu cami, okul, sağlık ocağı gibi sosyal donatı alanlarını da içerisinde barındıracak şekilde imar planları hazırlanmıştır. İmar planının onaylanmasını müteakip alanın yakın çevresinde bulunan yapılaşmalar ve yükseklikleri geçmeyecek şekilde proje çalışmaları tamamlanmıştır." denildi.

TOKİ tarafından yürütülen ve hak sahipleri belirlenen 100 Bin Sosyal Konut kapsamında söz konusu yerin ihale edildiği ve inşaat sürecinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "İdaremizce sadece evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut yapmak amacıyla yürütülen söz konusu işte, Çanakkale Belediyesine defaten ruhsat başvurusu yapılmış ancak çeşitli bahaneler ile ruhsat verilmemiştir. Bunun üzerine Çanakkale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ruhsat başvurusu yapılmış olup işlemler onaylanma aşamasındadır." ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale Havalimanı Mania Planı'na göre söz konusu alanda yapılacak yapıların en üst noktasının deniz seviyesinden yüksekliğinin azami 52,5 metre olabileceği belirtilen açıklamada, proje alanının yakın çevresinde bu sınırın çok üzerinde birçok yapı bulunduğu vurgulandı. İlgili birimlerle yapılan görüşmeler sonucu, yakın çevrede mania sınırını aşan doğal ve yapay kotlar olsa da 52,5 metre kotunun projenin hiçbir bloğunda geçilmemesinin kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23 bloktan oluşan söz konusu iş kapsamında sadece 2 blokta mania sınırı yaklaşık 2 metre aşılmış olup geri kalan 21 blokta böyle bir problem yoktur. Bu problemi ortadan kaldırmak ve mania hattını korumak amacıyla kaba inşaat aşamasında olan 2 blokta kat azaltması yapılmaktadır. Bu konuda idaremizce kaçak kat veya imara aykırı inşaat yapıldığı, kamu zararı oluştuğu, bu bağlamda mahkeme kararı olduğu yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamakta olup söz konusu durum ile alakalı herhangi bir dava söz konusu değildir. İdaremizce mania hattının korunması ve yeni engeller oluşturmamak adına azami özen gösterilmektedir. Ayrıca yapılan bu işlem ile ilgili olarak yüklenici firmaya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TOKİ, Çanakkale'deki inşaat haberlerini yalanladı - Son Dakika

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