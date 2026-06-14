TOKİ'den 20 Bin Konut Satışı Başlıyor - Son Dakika
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TOKİ'den 20 Bin Konut Satışı Başlıyor

14.06.2026 15:31
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TOKİ, 64 ilde 20 bin konut için açık satış kampanyası başlatıyor. Satışlar yarın başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak 20 bin konut için açık satış kampanyasında satışlar yarın başlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, satış sürecini, Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek.

Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip, peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.

Evlerin fiyatları teslim süreçleri ile ilgili tüm bilgilere vatandaşlar "https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/" adresinden ulaşabilecek.

Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.

En fazla konut Bursa'da

Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak.

Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkanı kadar sunulacak.

Kampanya kapsamında en fazla konut sırasıyla Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 satışa sunulacak.

Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 planındaki konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak, ödeme planlarını incelemek ve örnek daireleri görmek isteyenler için Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı'da TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ'den 20 Bin Konut Satışı Başlıyor - Son Dakika

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