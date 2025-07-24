TOKİ'den Gayrimenkul Sertifikası Arzı - Son Dakika
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TOKİ'den Gayrimenkul Sertifikası Arzı

24.07.2025 13:02
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TOKİ ve Emlak Konut'un Gayrimenkul Sertifikası uygulaması, 4-8 Ağustos'ta yatırımcılara sunulacak.

TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulaması, küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine ortak olabilmesini sağlayan alternatif bir yatırım modeli olarak 4-8 Ağustos tarihleri arasında halka arz ediliyor.

Emlak Konutun Başakşehir'de inşa edeceği Damla Kent projesine dayalı olarak ihraç edilecek sertifikalar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul güvencesi altında yatırımcılara sunuluyor.

İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı tanıtım toplantısında, "Gayrimenkul Sertifikası" modeline ilişkin detaylar da açıklandı.

Model, konut sahibi olma, gelir elde etme ya da borsada alım-satım yapma gibi esnek seçenekler sunmasıyla öne çıkıyor.

Küçük birikimlerle gayrimenkul yatırımı imkanı

Gayrimenkul Sertifikası, bir konutun küçük paylara bölünmesiyle oluşturuluyor. Bu sistemde, yatırımcılar dilerse biriktirdikleri sertifikalarla doğrudan konut sahibi olabiliyor ya da yeterli paya ulaşamazlarsa projeden elde edilecek gelire ortak olabiliyor. Ayrıca sertifikalar, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi işlem görerek istenilen anda nakde dönüştürülebiliyor.

Yatırımcılar, sertifikalara Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım başta olmak üzere yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak ulaşabiliyor.

Talep toplama süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. 11 Ağustos'tan itibaren sertifikalar borsada işlem görmeye başlayacak.

Sertifikalar, yüzde 25 indirimle 7,59 lira fiyatla halka arz edilecek. Alt alım limiti bir adet sertifikayla sınırlı olup, üst limit bulunmuyor. Yatırımcılar diledikleri kadar sertifika alarak sistemde yer alabilecek.

Damla Kent projesi

Sertifika ihracına konu olan Damla Kent projesi, İstanbul Başakşehir'de yaklaşık 12,5 milyon metrekarelik alanda inşa edilecek İstanbul'un yeni yaşam merkezi içinde yer alıyor. Proje 379 bin metrekare arsa üzerinde, toplam 1 milyon 258 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak.

İlk etapta 1540 konutun ihraç edileceği projede toplamda 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite yer alacak. İkinci etapta 674 konutun daha halka arz edilmesi planlanıyor. Projenin inşaatına 1 Ekim 2025'te başlanması ve 4 Şubat 2029'da tamamlanması hedefleniyor.

Projenin tamamlanması TOKİ ve Emlak Konut güvencesi altında olacak. Projenin toplam değeri 51,1 milyar lira, beklenen toplam satış geliri ise yaklaşık 64,8 milyar lira olarak açıklandı. İlk halka arz büyüklüğü ise 21,3 milyar TL olarak belirlendi.

Üç ayrı kazanç modeli

Gayrimenkul Sertifikası yatırımcılarına üç ayrı kazanç modeli sunuyor:

1. Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.

2. Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alıyor. Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınıyor. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.

3. Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görerek yatırımcılara diledikleri anda alım-satım yapma ve fiyat artışından kazanç elde etme imkanı tanıyor.

Peşinat, faiz, taksit yükümlülüğü olmadan yatırım imkanı

SPK ve Borsa İstanbul tarafından denetlenen bu model peşinat, faiz veya taksit yükümlülüğü olmadan yatırım yapma imkanı sunuyor. Katılımcılar, küçük birikimlerle projeye ortak olurken, dilerlerse bir evi paylaşarak kolektif sahiplik modelinden de yararlanabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TOKİ'den Gayrimenkul Sertifikası Arzı - Son Dakika

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