TOKİ Mağdurları Tuzla'da Eylem Yaptı

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Ailede en çok merak edilen kişi, açık açık isim verdi: Neden yaptı bilmiyorum

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Tuzla'da 5 yıldır evlerine kavuşamayan, aylık taksit ve konut bedellerinin yükseltmesiyle de mağduriyetleri katlanan hak sahipleri, seslerini duyurmak için Tuzla Belediyesi Gençlik Gemisi önünden, Tuzla Sahil Tören alanına yürüdü. TOKİ mağdurları, sabit ödeme ve KDV oranının yüzde 1 olmasını istedi. Eyleme Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de destek verdi.

TOKİ'nin Tuzla'da yaptığı konutların aylık taksit ve konut bedellerini yükseltmesi nedeniyle mağdur olan hak sahipleri bugün seslerini duyurabilmek için Tuzla Belediyesi Gençlik Gemisi önünden Tuzla Sahil Tören alanına yürüdü. TOKİ mağdurlarının eylemine Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de destek verdi. "Mağdurlar burada Murat Kurum nerede?" "Mağduruz, haklıyız, kazanacağız" sloganları atan TOKİ mağdurları, sabit ödeme ve yüzde 1 KDV taleplerini yineledi. Mağdurların sözcüsü Fırat Balta şunları söyledi:

"Murat Kurum verdiği sözü tutmadı"

"2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Berat Albayrak tarafından müjdelenen sosyal konutlar 1,5 sene içerisinde yapılacak sözünü vermişlerdi. En az 190 bin, en fazla 250 bin TL olacak şeklinde bizlere vaat etmişlerdi. Ödemeler devlet bankalarından 0,49 sabit taksit şeklinde olacak, KDV'ler yüzde 1 olacaktı. Hak sahipleri belirlendikten sonra 2023 yılına kadar hiçbir somut adım atılmadı. Sabır ve umutla bizler bu dairelerin yapılmasını bekledik. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum genel seçimler öncesi bizlere, başlangıç şartları değişmeyecek diye söz verdi. Söz verdiği halde sözlerini birinci dönemde tutmadı. ve sonrasında TOKİ resmi sitesinde aynı açıklamalarla birlikte duyurular yaptı.

2023 yılı sonunda fiyatlar ve yeni şartlar açıklandı. 2019 yılında verilen şartlar askıya alınarak 2023 yılında sabit ödeme kaldırıldı. KDV yüzde 10 oldu ve evlerin maliyeti ise 2 ile 4,5 milyon arasında değişkenlik gösterdi. Kısacası seçim öncesi verilen hiççbir söz tutulmadı maalesef. Yaptığımız eylemler sonrası Murat Kurum, Şubat 2024'te belediye başkanlığı seçimleri öncesi bizlerle görüşerek yüzde 25 indirim ve KDV'nin tekrar yüzde yüzde 1'e indirileceğinin sözünü verdi. Maalesef yüzde 1 KDV sözünü de tutmamış oldu.

"Madem arsa yoktu, neden kura çekip 5 sene bizi beklettiniz?"

Evlerin senelerce yapılmamasına gerekçe olarak arsa bulunmadığı ve pandemi sebebi gösterildi ancak, pandemi döneminde farklı illerde 100 bin konut projesi hız kesmeden devam etti. Hak sahipleri olarak buradan sormak istiyoruz! Madem arsa yoktu, neden kura çekip 5 sene bizi beklettiniz? Şu an inşaatı devam eden etaplarda hala tamamlanma oranı yüzde 12 olan yerler mevcut. İnşaatlar yavaş ilerliyor ve bizleri bu gidişle 1,5 senede teslim dedikleri evlere maalesef 7 sene sonra taşınacağız gibi görünüyor. Buradan tüm yetkililere seslenmek istiyoruz. Eğer haklarımızı söz verdiğiniz şekilde bizlere vermezseniz. Bizler sizlere haklarımızı kesinlikle helal etmiyoruz."

"İlgili kamu kurumlarından randevu talep ederek görüşeceğim"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de yaptığı konuşmada konuyu yakından takip ettiğini belirterek, "Haklı bir talebiniz var. Seçim vaadinin yerine getirilmesini istiyorsunuz. İnşallah TOKİ ve ilgili bakanlık, sizin taleplerinizi dinler, size kulak verir. Bunun olabilmesi için ben de TOKİ'yle ve ilgili bakanlıkla görüşmelerimi yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Şimdi bu basın açıklamanızdan sonra da ilgili kamu kurumlarından randevu talebinde bizzat görüşmek içinde bulunacağım. Bunun da sözünü veriyorum" dedi.