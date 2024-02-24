Tokyo Camisi'nde Müslümanlar Berat Kandili'ni kutladı - Son Dakika
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Tokyo Camisi'nde Müslümanlar Berat Kandili'ni kutladı

Tokyo Camisi\'nde Müslümanlar Berat Kandili\'ni kutladı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Müslümanlar, Berat Kandili dolayısıyla Tokyo Camisi'nde bir araya geldi. Yatsı namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okundu ve kandil gecesinin önemi hakkında sohbet verildi. Programın ardından cemaate Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde ikramda bulunuldu.

24.02.2024 15:13  Güncelleme: 15:14
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Japonya'nın başkentinde Müslümanlar, Berat Kandili dolayısıyla Tokyo Camisi'nde saf tuttu.

Müslümanlar, Berat Kandili dolayısıyla kentin en büyük ibadethanesi, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi'ne geldi.

Yatsı namazı sonrası, Kur'an-ı Kerim okundu ve idrak edilen kandil gecesinin İslam dinindeki önemine yönelik sohbet verildi.

Berat Kandili özel programı sonrası cemaate, Tokyo Camisi Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokyo Camisi'nde Müslümanlar Berat Kandili'ni kutladı - Son Dakika

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