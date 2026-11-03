Tokyo'da çalınan 292 bin dolarlık lüks saat özür notuyla mağazaya geri gönderildi - Son Dakika
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Tokyo'da çalınan 292 bin dolarlık lüks saat özür notuyla mağazaya geri gönderildi

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Tokyo'nun Nakano bölgesindeki bir mağazadan çalınan yaklaşık 292 bin dolar değerindeki lüks saat, özür notuyla geri gönderildi. Polis, sahte isim ve adresle gönderilen saatin çalınan ürün olduğunu çalışanların doğruladığını, şüphelinin arandığını bildirdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir mağazadan çalınan yaklaşık 292 bin dolar değerindeki lüks kol saati, el yazısıyla yazılmış özür notuyla paketlenerek mağazaya geri gönderildi.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, polis, Tokyo'nun Nakano bölgesindeki bir saat mağazasına gelen kişinin, denediği kol saatiyle kaçtığını belirtti.

Polis, yaklaşık 292 bin dolar değerindeki saatin çalındıktan birkaç gün sonra el yazısıyla yazılmış bir özür notuyla mağazaya geri gönderildiğini bildirdi.

Sahte isim ve adresle gönderilen paketi teslim alan mağaza çalışanlarının, saatin çalınan ürün olduğunu doğruladığını aktaran polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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