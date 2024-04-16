Tokyo'da Çalınan Altın Çay Kasesi İkinci El Dükkanında Bulundu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da çalışan 10 milyon yen (65 bin dolar) değerindeki saf altın çay kasesi, ikinci el dükkanında ele geçirildi.
Nihombaşi bölgesindeki ünlü Takashimaya alışveriş merkezinde 10 milyon yenlik saf altın çay kasesi çalındı.
Resmi Kyodo ajansının haberine göre promosyon ürünleri sergisinden çalınan çay kasesi, Koto bölgesindeki ikinci el dükkanında ele geçirildi.
Takashimaya'da promosyon ürünleri sergisine sponsor olan şirketin başkanı, kase üzerindeki gravürü ve ağırlığını kontrol ederek ürünün orijinalliğini teyit etti.
Hırsızlık şüphesiyle tutuklanan 32 yaşındaki Horie Masaru'nun, çay kasesini ikinci el dükkanına satmaktan 1,8 milyon yen (11 bin 700 dolar) kazandığı kaydedildi.
Şüpheli Horie'nin, polis sorgusunda, kaseyi önce çay içmek için kullanabileceğini düşündüğünü ancak "satmanın daha iyi olacağına" karar verdiğini söylediği öğrenildi.
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