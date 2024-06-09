Tokyo'da Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak

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TOKYO, 9 Haziran (Xinhua) -- Tokyo'nun batısında neredeyse tamamlanmış olan 10 katlı bir bina, Japonya'nın ünlü simgesi Fuji Dağı'nın manzarasını engellediği yönündeki şikayetler üzerine yıkılacak.

Asahi Shimbun gazetesinin Cumartesi günkü haberine göre, Kunitachi kentinin Naka ilçesinde yer alan "Gurandomezon Kunitachi Fujimi-dori" binası, son on yılda Fujimi-dori caddesinde satışa sunulan ilk katlı apartman olarak tanıtıldı, ancak yerel itirazlar nedeniyle bina tamamlanmayacak.

Projeyi geliştiren Sekisui House şirketi Salı günü kent yetkililerini projeyi durdurma kararı konusunda bilgilendirdi. Projenin çevre ve peyzaj üzerindeki etkisini yeterince dikkate almadığını itiraf eden şirket, durumu muhtemel alıcılar ile bölge sakinlerine açıkladığını belirtti.

Tartışma inşaatın başlamasından kısa süre sonra, bölge sakinlerinin binanın Fuji Dağı manzarası ve yakındaki evlerin güneş ışığı üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirmesiyle başladı.

Kentsel kalkınma konseyi Haziran 2021'de binanın Fuji Dağı manzarasını engelleyeceği sonucuna vararak değişiklik önerdi.

Şirket binayı 11 kattan 10 kata indirse de bölge sakinleri binanın dört katlı ve dairelerin daha küçük yapılmasını talep etti. Bu tür değişikliklerin projeyi zarara sokacağını belirten şirket sonuç olarak binayı yıkmaya karar verdi.