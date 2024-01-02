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Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda Uçakta Yangın Çıktı - Son Dakika
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Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda Uçakta Yangın Çıktı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda, Japan Airlines'a ait bir uçakta pistte yangın çıktı. Yangının nedeni uçağın motorunun yerle temas etmesi olabilir. Görevliler yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Tokyo\'daki Haneda Havalimanı\'nda Uçakta Yangın Çıktı
02.01.2024 - 12:31,
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Haneda Havalimanı pistindeki Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktı.

Görevlilerin söndürme çalışmaları sürerken, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği aktarıldı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, uçağın motor bölgesindeki alevlerin kabine ilerlemesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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