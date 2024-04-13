Tokyo\'da Türkiye Rüzgarı: Türkiye-Japonya Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 100. Yıl Dönümü

Türkiye- Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü
TOKYO - Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesiyle Tokyo'da düzenlenen Türkiye Festivali, ilk gününde Japonlardan yoğun ilgi gördü.
Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü kutlanıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yıl dönümü kapsamında Türkiye Festivali düzenlendi. Kiba semtindeki bir alışveriş merkezinde yapılan festival, ilk gününde Japonlardan yoğun ilgisini çekti. Geleneksel Türk müziği performansları ve Türkiye fotoğrafları sergisine de ev sahipliği yapan etkinliğe katılan Japonlar kurulan stantlarda Türk lezzetlerini tatma ve satın alma fırsatı buldu. Bazı katılımcılar mozaik fener yapımı ve tahta baskı atölyelerinde Türk el sanatlarını öğrenirken, kimileri ise Osmanlı dönemine ait geleneksel giysileri giyerek Dolmabahçe Sarayı dekorunun önünde hatıra fotoğrafı çekindi. Bazı katılımcılar da kumda pişirilen Türk kahvesini deneme şansı yakaladı.
"Çabalarımız Türkiye'nin tanıtımı için"
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen yaptığı açıklamada, etkinliğin Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirildiğini söyledi. Hem büyükelçilik hem de Japonya'daki Türk girişimcilerin Türk ürünlerini ve Türkiye'yi tanıtmak için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Güngen, "Eminim ki ülkemizin tanıtımı açısından çok güzel bir etkinlik olacak" dedi.
"Festival çok eğlenceli"
Türkiye ile ilgili bir etkinliğe ilk kez katıldığını söyleyen Maki Kawasaki ise, "Geleneksel kıyafetleri giyerek hatıra fotoğrafı çektirdim. Festival çok eğlenceli ve katıldığım için mutluyum" şeklinde konuştu. Kawasaki, Türkiye'ye gitmek istediğini de sözlerine ekledi. Yuko Tanaka da Türkiye'ye ait fotoğrafları görmekten ve Osmanlı müzikleri dinlemekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada ortam harika. Lütfen gelin ve katılın" ifadelerini kullandı.
Türkiye Tokyo Büyükelçiliği öncülüğünde gerçekleştirilen 2 günlük Türkiye Festivali yarın sona erecek.
Son Dakika › Güncel › Tokyo'da Türkiye Rüzgarı: Türkiye-Japonya Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 100. Yıl Dönümü - Son Dakika
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