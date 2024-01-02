Tokyo Havalimanı\'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havaalanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yanan uçağa ekipler müdahale ederken, havalimanındaki tüm pistler kapatıldı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

400 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Japon Havayolları'ndan yapılan açıklamada uçakta 300'den fazla yolcu olduğu belirtilirken, Japonya devlet televizyonu NHK yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini söyledi.

CAN KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

JAL 516 numaralı uçağın Hokkaido'dan kalktığı öğrenilirken, henüz can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

Ayrıntılar geliyor...