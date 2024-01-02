Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havaalanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yanan uçağa ekipler müdahale ederken, havalimanındaki tüm pistler kapatıldı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Japon Havayolları'ndan yapılan açıklamada uçakta 300'den fazla yolcu olduğu belirtilirken, Japonya devlet televizyonu NHK yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini söyledi.
JAL 516 numaralı uçağın Hokkaido'dan kalktığı öğrenilirken, henüz can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
İşte olay yerinden ilk görüntüler;
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Güncel › Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor. - Son Dakika