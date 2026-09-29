Tokyo'nun Hachioji kentinde gevşetilen kurallarla ilk ayı vurularak öldürüldü

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, artan ayı saldırıları nedeniyle geçen yıl tehlikeli hayvanların vurulmasına ilişkin gevşetilen kurallar kapsamında ilk kez bir ayı vurularak öldürüldü.

Kyodo ajansının haberine göre, Hachioji Belediyesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Tokyo'nun batısındaki Otsumachi bölgesinde tarım arazisine kurulan kapanda yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda bir Asya kara ayısı tespit edildiği belirtilen açıklamada, yerel yönetimin bölge halkının güvenliğinin sağlanması amacıyla ayının vurulmasına onay verdiği kaydedildi.

Açıklamada, ayının yaklaşık iki saat sonra avcılar tarafından vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

Japonya, artan ayı saldırılarına karşı önlem alıyor

Japonya hükümeti, son dönemde çoğalan ayı saldırılarına karşı tedbirleri artırıyor.

Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.

Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.

Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladığını bildirmişti.