Tokyo Yakınında Yol Çöktü, Kamyon Sürücüsü Kayboldu

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Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Saitama eyaletindeki bir kavşakta yolun çökmesi sonucu kamyon sürücüsünün düştüğü derin çukurun yaklaşık 40 metre genişliğe ulaştığı bildirildi.

Japonya basınında yer alan haberlere göre, Saitama eyaletinin Yaşio ilçesinde yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşen sürücüyü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, çukurun genişlemeye devam ettiğini ve yaklaşık 40 metre genişlik ve 15 metre derinliğe ulaştığını açıkladı.

Bölgede etkili olan yağış ve kanalizasyondaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sürücüyü arama kurtarma çalışmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını belirten yetkililer, çalışmalar kapsamında henüz sürücünün yerinin tespit edilemediğini ve çukurun 50 metre yakınında ikamet eden bölge sakinlerine tahliye talimatı verildiğini bildirdi.

Yolun çökmesi

Yaşio ilçesinde 28 Ocak'ta seyir halindeki 8 metre uzunluğunda bir kamyon, yolun çökmesi sonucu çukura düşmüştü.

Başta 10 metre genişlik ve 6 metre derinlikteki çukura inen kurtarma ekibi, çukurun genişlemesi ve biriken kanalizasyon suyu nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında zorluk yaşamıştı.

Olay yerine sevk edilen inşaat vinçleriyle kamyonun kargo kasası çukurdan çıkarılabilmişti.

Yol çöküntüsünün, eyalet kara yolunun 10 metre altından geçen bir kanalizasyon borusunun patlamasından kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.