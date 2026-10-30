Toledo tren kazasında 69 ölü var, Sanchez tazminat için seferberlik açıkladı

MADRİD, 30 Ekim (Xinhua) -- İspanya'nın Toledo kentinde açıklamalarda bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 29 Ekim 2026.

Sanchez, Toledo'daki 112 Acil Durum Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada kazazedelerin kurtarılması ve kimliklerinin tespit edilmesi, kazanın nedeninin belirlenmesi ve merkezi hükümetin mağdur ailelerine en azından maddi tazminat sağlaması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

İspanya'nın Kastilya-La Mancha Özerk Bölgesi Başkanı Emiliano Garcia-Page ise tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiğini, 10'dan fazla kişinin ise hastanede tedavi gördüğünü ve sağlık durumlarının kritik olduğunu bildirdi. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)