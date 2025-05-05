Tomruk Devrildi, İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üzerine tomruk devrilen işçi, hayatını kaybetti.

Dokurcun Orman İşletme Deposu'nda orman işçisi Metin Yaşar (38), kamyondan düşen tomruğun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.