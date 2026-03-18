Topçu ve Barzani'den Gerilim Görüşmesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Topçu ve Barzani'den Gerilim Görüşmesi

18.03.2026 02:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, IKBY Başbakanı Barzani ile bölgedeki gerilimleri ele aldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgedeki gerilimi ve son gelişmeleri görüştü.

Erbil Başkonsolosluğu'ndan alınan bilgiye göre, Topçu, Barzani'yi Başbakanlık ofisinde ziyaret etti.

Görüşmede, Irak'ı ve IKBY'yi de etkileyen ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları merkezli gelişmeler ele alındı.

Topçu ve Barzani ayrıca, Bağdat-Erbil ilişkilerindeki son durum ve ticareti etkileyen engellerin nasıl aşılabileceği konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Görüşmenin samimi ve yapıcı geçtiği kaydedildi.

IKBY Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Barzani ve Topçu, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesini konuştu.

Bölgede savaş ve gerilimlere son verilmesi gerektiğini vurgulayan Barzani ve Topçu, istikrar ve barışın sağlanmasının öneminin altını çizdi.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Mesrur Barzani'nin bir araya geldiği ilk yabancı ülke temsilcisi Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu oldu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 04:07:06. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.