Topladıkları mavi kapaklarla umut oluyorlar - Son Dakika
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Topladıkları mavi kapaklarla umut oluyorlar

Bilecik'te Kınık Sporlu yöneticiler, 1 yılda topladıkları 200 kilo mavi kapağı tekerlekli sandalye alımı için kullandılar. 'Bir Kapak Bir Umut' projesiyle engellilere umut olmaya devam ediyorlar.

10.09.2024 12:52
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Topladıkları mavi kapaklarla umut oluyorlar

1 yılda topladıkları 200 kilo mavi kapağı tekerlekli sandalye alımı için kullandılar

Kınık Spor Başkanı İsmail Korkut;

"Mavi kapak toplayarak engellere umut oluyoruz"

BİLECİK - Bilecik'te yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren kulüp yöneticileri 1 yılda topladıkları 200 kilo mavi kapağı tekerlekli sandalye alımı için kullandılar.

Bilecik'in Pazar ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde Bilecik 2. Amatör Küme mücadele edenKınık Sporlu yöneticileri kendi hazırladıkları "Bir Kapak Bir Umut" projesiyle özel gereksinimli bireylere umut olmaya devam ediyor. 5 yıl önce başlatmış oldukları "Bir Kapak Bir Umut" projesiyle Bursa'da oluşturulan birçok noktada her yıl yaklaşık 150 - 200 kilo kapak toplayan kulüp yöneticileri topladıkları mavi kapakları tekerlekli sandalyeye dönüşmesi için ilgili kişilere teslim etti.

"Mavi kapak toplayarak engellere umut oluyoruz"

Kınık Spor Başkanı İsmail Korkut, "Kulübümüzün sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Bir Kapak Bir Umut' kampanyasıyla her yıl olduğu gibi bu yılda mavi kapak toplayarak engellere umut oluyoruz. Topladığımız kapakları tekerlekli sandalyeye dönüştürmek için daha önce böyle bir proje başlatan, Pazaryeri Kaymakamlığı Personeli Askeri Gazimiz Semih Çakır'a teslim etmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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