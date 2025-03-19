Toplumsal Özgürlük Partisi'nden İmamoğlu'na Gözaltı Tepkisi - Son Dakika
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Toplumsal Özgürlük Partisi'nden İmamoğlu'na Gözaltı Tepkisi

Toplumsal Özgürlük Partisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını siyasi darbe olarak nitelendirerek, faşizme karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

19.03.2025 10:00  Güncelleme: 10:01
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(ANKARA)- Toplumsal Özgürlük Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin "Bugün Ekrem İmamoğlu ve İBB üzerinden gerçekleştirilen gözaltı operasyonunun adı siyasi darbedir. Bu darbe ile faşizm kurumsallaşma yolunda büyük bir adım atmıştır. Şimdi faşizme geri adım attırmak için ortak mücadeleyi büyütme vaktidir" açıklaması yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Toplumsal Özgürlük Partisi, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Açıklama şöyle:

"Bugün Ekrem İmamoğlu ve İBB üzerinden gerçekleştirilen gözaltı operasyonunun adı siyasi darbedir. Bu darbe ile faşizm kurumsallaşma yolunda büyük bir adım atmıştır. Bu yolu değiştirecek tek güç halkın bu darbeye karşı tepkisinin örgütlenmesidir. Şimdi faşizme geri adım attırmak için ortak mücadeleyi büyütme vaktidir."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toplumsal Özgürlük Partisi'nden İmamoğlu'na Gözaltı Tepkisi - Son Dakika

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