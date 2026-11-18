Maltepe Sırmakeş Sokak'ta toprak kayması: Yol çöktü, otomobil inşaat alanına düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Maltepe'deki Altıntepe Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen toprak kayması, Sırmakeş Sokak'ta yolun bir bölümünü çökertti. Yol kenarında park edilmiş bir otomobil inşaat alanına düştü, bir aydınlatma direği de yola devrildi. Belediye ekipleri sokağı araç trafiğine kapattı; otomobil çalışmalarla çıkarılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
MALTEPE'de meydana gelen toprak kayması nedeniyle yolda kısmi çökme oluştu. Bu sırada park halindeki bir otomobil, çöken yoldan inşaat alanına düştü. Olayın ardından sokak trafiğe kapatıldı.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL İNŞAAT ALANINA DÜŞTÜ
Olay, saat 13.30 sıralarında Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, toprak kayması nedeniyle yolda kısmi çökme meydana geldi. Çökme sırasında yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil inşaat alanına düşerken, aydınlatma direği yola devrildi.
SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı araç trafiğine kapattı. İnşaat alanına düşen otomobil, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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