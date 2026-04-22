Topsakal'dan Çocuklara Bayram Ziyareti - Son Dakika
Topsakal'dan Çocuklara Bayram Ziyareti

Topsakal\'dan Çocuklara Bayram Ziyareti
22.04.2026 18:09
MHP'li İlyas Topsakal, Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayram hediyesi verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Şehir Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Topsakal, hizmete yeni açılan Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek aileleriyle görüştü.

Çocuk servisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Topsakal, çocuklara bayrak, balon ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesinin önemine işaret eden Topsakal, kentte bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlendiğini hatırlattı.

Topsakal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde başlayan etkinliklerin Samsun Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "2. Samsun Türk Dünyası Çocuk Festivali" ile devam ettiğini belirtti.

Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Topsakal, Başhekim Doç. Dr. Mahmut Ulubay'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Topsakal, hastanenin önemli bir ihtiyacı karşıladığını vurgulayarak, "Samsun'da çok büyük ve modern bir araştırma hastanesi hizmete açıldı. Şu anda yüzde 60 kapasiteyle faaliyette. Hastalarımız daha konforlu ve daha iyi şartlarda hizmet alıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık hizmetlerinin toplum açısından taşıdığı öneme işaret eden Topsakal, "Sağlığa yapılan yatırım aslında milletimizin refahına ve huzuruna yapılan yatırımdır. Burada görev yapan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız sadece mesleklerini icra etmiyor, aynı zamanda insan hayatına dokunuyor." dedi.

Hastane çalışanlarına teşekkür eden Topsakal, onların fedakarlıkla görev yaptığını dile getirerek, "Hepsine milletimiz adına teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki insanımıza hizmet ediyorlar." diye konuştu.

Topsakal'a MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Topsakal'dan Çocuklara Bayram Ziyareti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Topsakal'dan Çocuklara Bayram Ziyareti - Son Dakika
