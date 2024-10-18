Toptancı Halinde Tragik Ölüm - Son Dakika
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Toptancı Halinde Tragik Ölüm

Toptancı Halinde Tragik Ölüm

Mehmet Çolakoğlu, Antalya Toptancı Halinde alışveriş yaparken aniden yere yığılarak hayatını kaybetti.

18.10.2024 15:25
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ANTALYA Toptancı Hali'nde alışveriş yapmak isteyen Mehmet Çolakoğlu (73), bir anda yere yığılıp, hayatını kaybetti. Çolakoğlu'nun cansız bedeninin olduğu alanın etrafı domates kasalarıyla kapatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki Antalya Toptancı Hali'nde meydana geldi. Hale patlıcan ve domates almaya gelen Mehmet Çolakoğlu, alışveriş yaparken bir anda yere yığıldı. Çolakoğlu'nu gören esnafın ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Çolakoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine bölgeye Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri gönderildi. Ekipler gelene kadar Çolakoğlu'nun cansız bedeninin üzeri örtüldü, etrafı boş kasalarla kapatıldı. Rüzgarın etkisiyle boş kasalar devrilince bu kez Çolakoğlu'nun cesedinin çevresine domates kasaları konuldu. Çolakoğlu'nun cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada Mehmet Çolakoğlu'nun halde alışveriş yaptığı ve yere yığıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çolakoğlu'nun en son alışveriş yaptığı esnaf Yılmaz Dolaşık, "Bizden patlıcan almaya geldi. 'Bir çuval patlıcanı al götür' dedim ama o yarım çuval istedi. Ben de 'Tamam' diyerek tarttığım esnada yere yığıldı. Gözümüzün önünde vefat etti" dedi.

Kaynak: DHA

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