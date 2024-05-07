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(İZMİR) - Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, halk buluşmalarına başladı. Torbalı'nın 60 mahallesinde vatandaşlarla buluşup, talepleri birinci ağızdan almak isteyen Başkan Demir, dün akşam Kaplancık ve Özbey Mahalleleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Halk buluşmalarına kırsal mahallelerden başlayan Başkan Demir, başkan yardımcıları ve icracı müdürlerle Kaplancık ve Özbey Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu. Demir, mahalle sakinlerinin taleplerini not alıp çözümler için talimat verdi.

Ziyaretlerde Demir'e internet, kanalizasyon, ulaşım, mezarlık gibi Torbalı Belediyesi'nin yetkisinde olmayan talepler de iletildi. Demir, bu konularda çözüm yetkisinin kendilerinde olmadığını dile getirerek, söz konusu sorunlar için ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

Demir, "Halk buluşmalarımıza Kaplancık ve Özbey Mahalleleri'mizle başladık. Hemşehrilerimizin öncelikli taleplerini tek tek not aldık, başkan yardımcılarımız ve icracı müdürlerimizle hızlı çözüm için istişarede bulunduk. Özbey'de park isteyen çocuklarımıza anında çözüm bulmak ise onlarla birlikte bizlerin de yüzünü güldürdü. Bütün çabamız 60 mahallesinin de yüzü gülen bir Torbalı için" dedi.

Halk buluşmaları bugün saat 19.30'da Yeniköy, saat 21.00'da ise Ahmetli Mahallesi'nde devam edecek.