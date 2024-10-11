Torbalı Belediyesi'nden Çevre Dostu İlaç İmha Projesi

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(İZMİR)- Torbalı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, tarihi geçmiş ilaçların çevreye zarar vermeden ve çöpe karışmadan imha edilmesini sağlamak amacıyla 18 adet aile sağlık merkezine atık ilaç kutuları yerleştirmişti. Düzenli aralıklarla toplanan ilaçlar, çevreye zarar verilmeden imha ediliyor.

Torbalı Belediyesi, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre hedefi doğrultusunda atık yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, tarihi geçmiş ilaçların çevreye zarar vermeden ve çöpe karışmadan imha edilmesini sağlamak amacıyla ilçedeki 18 adet aile sağlık merkezine atık ilaç kutuları yerleştirilmişti. İlçe sakinleri evlerinde kullanmadıkları veya son kullanma tarihi geçmiş ilaç atıklarını belirlenen noktalara bırakarak projeye destek oluyor. Belediye ekipleri ise düzenli aralıklarla bu noktalardan ilaçları topluyor.

Torbalı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Gökben Yılmaz, uygulama ile ilaçların çevreye verebileceği zararın önüne geçmeyi ve halk sağlığını korumayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, atık ilaç kutularının düzenli olarak kontrol edildiğini ve toplanan ilaçların lisanslı firmalar tarafından çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edildiğini söyledi.