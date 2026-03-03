Torbalı Belediyesi'nin Toplu İftarları, Muratbey Mahallesi'nden Başladı - Son Dakika
Torbalı Belediyesi'nin Toplu İftarları, Muratbey Mahallesi'nden Başladı

03.03.2026 11:16  Güncelleme: 11:54
Torbalı Belediyesi, ramazan ayının ilk toplu iftarını Muratbey Mahallesi'nde düzenledi. Yaklaşık 3 bin vatandaşın katıldığı programda, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi, ramazan ayının ilk toplu iftar organizasyonunu, Muratbey Mahallesi İbrahim Kesici Caddesi'nde düzenledi. Yaklaşık 3 bin vatandaşın katıldığı programda ramazanın manevi atmosferi, birlik ve beraberlik ruhu ile birleşti.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, eşi Güler Demir ile Muratbey Mahallesi İbrahim Kesici Caddesi'nde düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa ayrıca CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sercan Kaya ve CHP Torbalı İlçe Başkanı İbrahim Özel de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun katılıma sahne olan organizasyonda, ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğuna işaret edildi.

"Cuma günü Alpkent Mahallemizde buluşmak üzere"

Başkan Demir, "Bu sofra gönül sofrası. Maneviyatımızı yaşadığımız hep birlikte olduğumuz, zengin fakir ayrımının olmadığı, herkesin eşit olduğu, herkesin masada göz göze baktığı sofra bu sofra. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Ramazan-ı Şerif'imiz tekrar mübarek olsun. Cuma günü Alpkent Mahallemizde (Eski Ramazan Sokağı) buluşmak üzere" dedi.

Belediye yetkilileri, farklı mahallelerde iftar programlarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

