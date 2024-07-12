Torbalı Belediyesi ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Torbalı Belediyesi ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği İşbirliği Protokolü İmzaladı

Torbalı Belediyesi, Hayvan Arama Kurtarma Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında yaşanacak afetlerde, kurtarılacak hayvanların tedavisi, geçici bakımı, sahiplerinin bulunması ya da yeniden sahiplendirilmesi konusunda iş birliği yapılacak.

12.07.2024 12:24  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi, Hayvan Arama Kurtarma Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında yaşanacak afetlerde, kurtarılacak hayvanların tedavisi, geçici bakımı, sahiplerinin bulunması ya da yeniden sahiplendirilmesi konusunda iş birliği yapılacak.

Torbalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü can dostlar için çalışmalarını sürdürüyor. Başta sokak hayvanları olmak üzere bakıma muhtaç olan can dostlar için birbirinden önemli projeleri hayata sokan Torbalı Belediyesi, kısa süre önce de "Canbulans"ı hizmete kazandırmıştı.

Çalışmalarına devam eden Torbalı Belediyesi, Hayvan Arama Kurtarma Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sibel Altun'un imzaladığı protokol, yaşanacak afetlerde, kurtarılacak hayvanların tedavisi, geçici bakımı, sahiplerinin bulunması ya da yeniden sahiplendirilmesi konusunda iş birliği yapılacak.

Hayvan kurtarma tatbikatı yapılacak

Protokol kapsamında Hayvan Arama Kurtarma Derneği, belediye personellerine eğitimler vererek yaşanacak afetlerde en hızlı ve doğru şekilde müdahale  edilmesini sağlayacak. Öte yandan kısa süre içerisinde ise ilçede Türkiye'de bir ilk olacak olan Hayvan Kurtarma Tatbikatı düzenlenecek.  Torbalı Belediyesi ile işbirliği yaptıklarından ötürü çok mutlu olduklarını belirten Hayvan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sibel Altun, "Yaptığımız protokol sayesinde Torbalı'da yaşayan can dostlarımıza olası afetlerde en hızlı şekilde müdahale edilmesini sağlayacağız. Torbalı Belediye Başkanımız Sayın Övünç Demir'e can dostlarımız için gösterdiği duyarlılıktan ötürü çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Demir: Can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Can dostlar için önemli projeleri hayata sokmaya devam edeceklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, yaptığı açıklamada "Göreve gelir gelmez can dostlarımız için "Canbulans" projemizi gerçekleştirdik. Can dostlarımıza en hızlı şekilde yerinde müdahale ediyoruz. Şimdi de Hayvan Arama Kurtarma Derneği ile imzaladığımız protokolle, can dostlarımız için yeni bir hizmeti başlatmış olduk. Böylelikle ilçemizde yaşanacak afetlerde, kurtarılacak hayvanların tedavisi, geçici bakımı, sahiplerinin bulunması ya da yeniden sahiplendirilmesi konusunda iş birliği yapacağız. Torbalı Belediyesi olarak can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Torbalı Belediyesi, Torbalı, Hayvan Hakları, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torbalı Belediyesi ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:54 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 13:27:38. #1.12#
SON DAKİKA: Torbalı Belediyesi ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement