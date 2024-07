Torbalı Belediyesi ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği İşbirliği Protokolü İmzaladı

Güncel

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi, Hayvan Arama Kurtarma Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında yaşanacak afetlerde, kurtarılacak hayvanların tedavisi, geçici bakımı, sahiplerinin bulunması ya da yeniden sahiplendirilmesi konusunda iş birliği yapılacak.

Torbalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü can dostlar için çalışmalarını sürdürüyor. Başta sokak hayvanları olmak üzere bakıma muhtaç olan can dostlar için birbirinden önemli projeleri hayata sokan Torbalı Belediyesi, kısa süre önce de "Canbulans"ı hizmete kazandırmıştı.

Çalışmalarına devam eden Torbalı Belediyesi, Hayvan Arama Kurtarma Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sibel Altun'un imzaladığı protokol, yaşanacak afetlerde, kurtarılacak hayvanların tedavisi, geçici bakımı, sahiplerinin bulunması ya da yeniden sahiplendirilmesi konusunda iş birliği yapılacak.

Hayvan kurtarma tatbikatı yapılacak

Protokol kapsamında Hayvan Arama Kurtarma Derneği, belediye personellerine eğitimler vererek yaşanacak afetlerde en hızlı ve doğru şekilde müdahale edilmesini sağlayacak. Öte yandan kısa süre içerisinde ise ilçede Türkiye'de bir ilk olacak olan Hayvan Kurtarma Tatbikatı düzenlenecek. Torbalı Belediyesi ile işbirliği yaptıklarından ötürü çok mutlu olduklarını belirten Hayvan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sibel Altun, "Yaptığımız protokol sayesinde Torbalı'da yaşayan can dostlarımıza olası afetlerde en hızlı şekilde müdahale edilmesini sağlayacağız. Torbalı Belediye Başkanımız Sayın Övünç Demir'e can dostlarımız için gösterdiği duyarlılıktan ötürü çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Demir: Can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Can dostlar için önemli projeleri hayata sokmaya devam edeceklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, yaptığı açıklamada "Göreve gelir gelmez can dostlarımız için "Canbulans" projemizi gerçekleştirdik. Can dostlarımıza en hızlı şekilde yerinde müdahale ediyoruz. Şimdi de Hayvan Arama Kurtarma Derneği ile imzaladığımız protokolle, can dostlarımız için yeni bir hizmeti başlatmış olduk. Böylelikle ilçemizde yaşanacak afetlerde, kurtarılacak hayvanların tedavisi, geçici bakımı, sahiplerinin bulunması ya da yeniden sahiplendirilmesi konusunda iş birliği yapacağız. Torbalı Belediyesi olarak can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.