Torbalı'da 705 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde 705 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı kaçak akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik Torbalı ilçesinde çalışma yürüttü.
İlçedeki 3 depoya baskın düzenleyen ekipler, aramalarda tanklar içerisinde 705 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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